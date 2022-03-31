Ситуация станет конкретнее через 1 – 2 дня, – Арестович об "отводе" российских войск

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что ситуация с "отводом" российских войск прояснится через 1 – 2 дня. Есть подозрения, что россияне проводят ротацию.

Из Сумской области заходят новые войска противника

Арестович в эфире платформы FREEДОМ подтвердил, что россиян частично выводят группировку, которая пыталась взять Киев со стороны Броваров. Однако, по его словам, часть российских войск остается и удерживает отдельные районы и рубежи.

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Советник руководителя ОП заявил, что на северо-западном направлении, где Буча и Гостомель, меньше признаков отвода российских войск.

Там, скорее, признаки того, что они становятся в оборону и сдаваться пока не планируют. И отходить тоже. Там ждут бои, но насколько они будут жестокими – это большой вопрос,

– сказал Арестович.

Он также обратил внимание, что еще вопрос, кто будет инициатором наступления на этом направлении.

Арестович отметил, что пока действительно наблюдают отход от Киева через Черниговскую область. Но в то же время есть данные, что из Сумской области заходят новые войска противника.

Советник главы ОП предположил, что таким образом отчасти происходит не отход россиян, а ротация.

Конкретной эта картина станет через 1 – 2 дня, что делает противник. Пока мы можем констатировать частичный отход, частичное действие, возможно, это ротация и удержание рубежей,

– отметил Арестович.

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