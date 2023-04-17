Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохамад Фараджаллах. По его словам, в свое время диктатор Омар аль-Башир, которого в итоге сместили в результате переворота в 2019 году после 30 лет управления страной, захотел создать альтернативную армию для грязных целей.

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Он набрал наемников одного из местных племен, которые были готовы выполнить любое задание. Впоследствии все сформировалось в Силы быстрого реагирования. А по сути – в альтернативную армию, которая должна защищать диктатора.

Какая ситуация в Судане

Сейчас после военного переворота, состоявшегося в октябре 2021 года, Суданом руководит генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, которому подчиняется регулярная армия. Вице-президентом является генерал Мохамед Хамдан Дагало на псевдоним Хемедти. Ему подчиняются Силы быстрого реагирования.

Интересно, что они оба – буквально вчерашние товарищи. В настоящее время в стране функционирует временное переходное правительство. А генерал аль-Бурхан понял, что Судану будет трудно интегрироваться в международное сообщество и достичь снятия санкций, пока не будет порядка. Поэтому он начал готовить политическую карьеру, чтобы его избрали на выборах.

Но в чем проблема. Со времен независимости Судан пережил около 15 переворотов. Это привело к тому, что военные в Судане не ограничиваются стандартными задачами по охране и защите страны. Они всегда были политиками. Когда Арабская весна победила и сдвинула диктатора аль-Башира в 2019 году, им стало страшно, что они теряют власть. И они снова захотели власть,

– отметил Фараджаллах.

Как подчеркнул эксперт, Силы быстрого реагирования также сотрудничают с ЧВК "Вагнера", с которыми они добывают золото в Судане. Значительная часть этих ресурсов едет в Россию.

А недавно в Судане прошел визит главы МИД страны-террориста Сергея Лаврова. Глава государства и генерал аль-Бурхан был против этого визита. А главарь Сил быстрого реагирования Хемедти начал давить, чтобы этот визит состоялся.

Там даже произошла утечка информации, что Россия в свое время хотела купить у Судана боеприпасы. Однако после обнародования данных операцию удалось сорвать.

Фараджаллах объяснил, что происходит в Судане: смотрите видео

Россия поставила на Силы быстрого реагирования

Как отметил Фараджаллах, недавно издание Al Jazeera сообщило, что в Ливии были агенты влияния из России, которые готовились принимать наемников из Судана. Всё делалось для организации атаки. Также оккупанты передали Силам быстрого реагирования шпионское оборудование. Все говорит о том, что Россия поставила на RSF.

Москва сделала ставку на Хемедти, который должен был захватить власть. И тогда Россия получила бы своего союзника в Африке. Армия Судана знала об этом и призвала военных из Сил быстрого реагирования віходить из формирования и подчиняться минобороны. Хемедти решил ударить первым,

– рассказал Фараджаллах.

15 апреля там началась попытка переворота. Хемедти якобы захватил президентский дворец, резиденцию начальника армии и авиабазы в столице Хартуме и Мероэ. Армия ждала в течение суток и продемонстрировала сдержанность, чтобы получить поддержку у международного сообщества и в конце концов начала действовать.

В настоящее время армия Судана якобы возобновила контроль на авиабазе в Мероэ и начала вытеснять Силы быстрого реагирования из столицы.

По мнению Фараджаллаха, есть 2 дальнейших сценария. Или армия Судана быстро вытесняет Силы быстрого реагирования и дает Судану шанс вернуться в международную семью; или, если это не получится, в стране может начаться гражданская война.

Что происходит в Судане: коротко