Оказывают давление и проводят рейды: кадыровцы пытаются "отжать" бизнес в оккупированном Токмаке

В Токмаке Запорожской области подразделения Кадырова начали экспансию, пытаясь взять под контроль местный бизнес. Их действия напоминают методы захвата предприятий в Мариуполе.

Об этом стало известно из телеграм-канала "Атеш".

Какова сейчас ситуация в оккупированной части Запорожской области?

По информации украинских партизан, бойцы российского 78-го полка "Ахмат Север" активно готовятся к захвату наиболее оборотных предприятий Токмака Запорожской области. После инвентаризации активов их передадут под контроль структур из Грозного.

Сейчас оккупационная власть оказывает системное давление на владельцев аграрных компаний и торговых сетей.

По данным агентов "Атеш", репрессии против местных предпринимателей усиливаются ежедневно и имеют целью заставить их добровольно передать свое имущество кадыровцам. Военные угрожают фабрикацией уголовных дел и незаконными проверками, которые фактически являются формальным основанием для рейдерского захвата.

Ситуация в Токмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдает украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на содержание фронта,

– добавляет "АТЕШ".

Местные жители сообщают о регулярном присутствии вооруженных людей в офисах предприятий. Оккупационная власть осуществляет попытки навязать "внешнее управление" из числа приближенных к кадыровским командирам лиц.

О каких мародерствах россиян известно?