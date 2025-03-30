Определенная часть Торецка занята оккупантами, в городе идут уличные бои, – МВА

В Торецке часть города занята российскими захватчиками. Враг также продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика в эфире национального марафона.

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Что рассказали в МВА о ситуации в Торецке

Ситуация в Торецке остается напряженной. По словам Василия Чинчика, российские войска продолжают сокрушительные обстрелы общины.

За последние сутки зафиксировано 198 обстрелов, среди которых три авиаудара и 67 ударов с БпЛА, из которых 23 – FPV-дронами,

– сообщил чиновник.

Он отметил, что часть города занята врагом, однако продолжаются уличные бои за каждое здание.

"Наши воины несмотря на численное преимущество врага дают достойный отпор. Ни один дом, ни одно помещение не сдается без боя", – подчеркнул он.

Сейчас в Торецке остаются 48 жителей, а всего в громаде – 140 человек. По словам Чинчика, люди скрываются в укрытиях, которые частично уцелели в многоэтажках. В то же время эвакуация продолжается.

Они (жители общины – 24 Канал) проживают в нечеловеческих условиях. Трудно объяснить их психологию, почему не выезжают. Их мотивация – они здесь родились и готовы здесь остаться до последнего. В основном это пожилые люди, которых трудно убедить эвакуироваться,

– рассказал начальник МВА.

Жители, которые остались в общине, выживают благодаря запасам гуманитарной помощи, поступившей несколько месяцев назад. В большинстве случаев продукты и медикаменты гражданским доставляют украинские военные.

В то же время доставка новых гуманитарных грузов затруднена.

"Въезд сотрудников военной администрации и волонтеров в громаду очень опасен и угрожает жизни тех, кто хочет помочь мирным жителям", – подытожил Чинчик.