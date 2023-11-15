В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, имеют ли оккупанты возможности развивать свое наступление, учитывая дождливую погоду.

Важно Следующий год будет решающим в войне, – ОП

Все безуспешно

Оккупанты привлекли свой потенциал возле Авдеевки и Купянска. Однако россияне начали активные наступательные действия в тот период, когда наоборот нужно действовать более сдержанно.

Сейчас середина ноября и проводить наступательные действия нелогично, но россияне на это пошли,

– отметил Коваленко.

На Бахмутском направлении враг пытается совершать контратакующие действия в районе Клещеевки. Там российские захватчики привлекают большой человеческий ресурс, перетащенный из северного сектора Бахмута. Благодаря этому начинают волну за волной штурмовые контратакующие действия.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Сейчас враг не имеет существенных достижений. Силы обороны продолжают удерживать все свои позиции.

Помешает ли погода штурмовым действиям россиян: смотрите видео

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