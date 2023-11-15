В ефірі 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи мають окупанти можливості розвивати свій наступ, враховуючи дощову погоду.

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Все марно

Окупанти залучили свій потенціал біля Авдіївки та Куп'янська. Проте росіяни розпочали активні наступальні дії у той період, коли навпаки треба діяти стриманіше.

Зараз середина листопада й проводити наступальні дії нелогічно, але росіяни на це пішли,

– зазначив Коваленко.

На Бахмутському напрямку ворог намагається здійснювати контратакувальні дії у районі Кліщіївки. Там російські загарбники залучають великий людський ресурс, який перетягнули з північного сектору Бахмута. Завдяки цьому розпочинають хвилю за хвилею штурмові контратакувальні дії.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Наразі ворог немає суттєвих здобутків. Сили оборони продовжують тримати усі свої позиції.

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