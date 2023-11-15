В ефірі 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи мають окупанти можливості розвивати свій наступ, враховуючи дощову погоду.
Важливо Наступний рік буде вирішальним у війні, – ОП
Все марно
Окупанти залучили свій потенціал біля Авдіївки та Куп'янська. Проте росіяни розпочали активні наступальні дії у той період, коли навпаки треба діяти стриманіше.
Зараз середина листопада й проводити наступальні дії нелогічно, але росіяни на це пішли,
– зазначив Коваленко.
На Бахмутському напрямку ворог намагається здійснювати контратакувальні дії у районі Кліщіївки. Там російські загарбники залучають великий людський ресурс, який перетягнули з північного сектору Бахмута. Завдяки цьому розпочинають хвилю за хвилею штурмові контратакувальні дії.
Наразі ворог немає суттєвих здобутків. Сили оборони продовжують тримати усі свої позиції.
Чи завадить погода штурмовим діям росіян: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Впродовж минулої доби росіяни застосували хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямку. За припущеннями аналітиків, окупанти використали, найімовірніше, хлорпікрин. Ця речовина сильно подразнює легені, очі та шкіру.
- У районі Бахмута ситуація досі залишається напруженою. Ворог активізувався та намагається відбити втрачені позиції, тож тисне на Сили оборони.
- Росіяни понад місяць штурмують Авдіївку Донецької області. За цей час на цьому напрямку Росія втратила приблизно 10 тисяч солдатів. Крім того, наші військові знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, орієнтовно 50 артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
- Зазначимо, що за минулу добу росіяни втратили 820 солдатів. Загалом впродовж 630 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 314 290 окупантів.