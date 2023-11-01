Россияне ждут потерь как в первую мировую: почему они не останавливаются у Авдеевки

Ситуацию на Авдеевском направлении можно назвать одинаково сложной в оперативном плане для обеих сторон.

Бои за Авдеевку

Наши войска здесь не просто держат оборону в условиях количественного превосходства врага. Они держат оборону в условиях, когда формат действий россиян более целесообразно называть "авиационными штурмами". То есть когда оккупанты планомерно ударами с воздуха уничтожают инфраструктуру Авдеевки, в частности объекты, которые могли бы служить нашим воинам для обороны.

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Количество сбросов КАБов давно превысило все "антирекордные" показатели. Сейчас фиксируют более 20 в сутки только на Авдеевском направлении. Это в оккупантов такой "компенсатор" неудач при штурмах на суше.

С другой стороны, российская армия здесь тоже имеет оперативные проблемы, если не может постоянно поддерживать тот уровень интенсивности атак, который набрала 10 – 11 октября, хотя до сих пор демонстрирует амбиции окружить Авдеевку. Возможно, здесь уместнее было бы употреблять эпитет о "взять в кольцо" Авдеевку. Ведь россияне там наступают не только по флангам, но и дерутся "в лоб" укрепрайонов ВСУ.

Снимки в открытом доступе демонстрируют, что даже около Авдеевки россияне начали рыть систему оборонительных сооружений, известных под названием "лисьи норы". Сообщения от нашей 110-й ОМБр о попытках оккупантов рыть подкопы под наши позиции и "использование роботизированных машинок" пока развития не получили.

В открытых и официальных источниках с нашей стороны зафиксировал использование кассетных снарядов для уничтожения пехоты врага, а также опрокидывание по меньшей мере части подразделений 47-й штурмовой бригады, ранее действовавшей на Юге.

Армия России демонстрирует намерение не только получить территориальные продвижения, но и максимально взорвать боеспособность нашей группировки там. В свою очередь, командование ВСУ может иметь зеркальную цель – то есть удержание позиций и максимальный подрыв боеспособности вражеской группировки, задействованной на Авдеевском направлении.

По официальным источникам, на Авдеевском направлении россияне сосредоточили группировку до 40 тысяч человек. За 3 недели боев ВСУ ликвидировали 6,5 тысячи российских "штыков". В этом соотношении цифр как раз и кроется один из возможных аспектов логики российского командования: если за 3 недели боев выбито "всего" чуть более 15% личного состава группировки, значит, наступление можно продолжать.

По меркам Первой мировой войны провальным является наступление с утратой 50 – 75% от начального личного состава. Возможно, только такой "целевой показатель" по отношению к живой силе реально способен окончательно остановить наступление россиян на Авдеевку.

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Неуместность тезиса об Авдеевке как втором Бахмуте

Но надо заметить и такое – россияне предпринимали очередную попытку "большого наступления" сразу на 7 участках фронта 10 – 11 октября этого года не для того, чтобы все имеющиеся силы и средства положить только при штурме Авдеевки. Поэтому ход и результат боев за этот город не предопределен для ни одной из сторон, ни для нас, ни для врага.

Не могу не упомянуть Бахмутское направление. В последние дни слишком часто звучала неуместная параллель об "Авдеевке как втором Бахмуте". Россияне там не только вчера предпринимали попытки наступать, что в официальном своде Генштаба было отражено как "попытка восстановить утраченное положение в районе Клещиевки". На прошлой неделе армия России там тоже переходила в наступление, но на северном фланге, очевидно пытаясь найти слабые места в позициях наших войск. Однако эти попытки успеха не имели.

Интересно, что россияне у Бахмута активизировались в попытке полноценно наступать на этом отрезке как раз на фоне штурмов Авдеевки. Ориентировочная численность группировки войск России здесь держится на уровне 50 тысяч, то есть даже больше, чем у Авдеевки. Вероятно, это связано с опрокидыванием резервов с территории России. Были не подтвержденые данные о возможном появлении там даже морпехов из Тихоокеанского флота ВМФ России.

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Мариинское направление несправедливо обходят вниманием. Там количество российских штурмов в сутки держится стабильно высоким, на уровне 10 – 20 в сутки. Кроме того, вражеское войско активно использует авиацию. Количество потерь врага в технике на Мариинском направлении также высоко.

Юг в целом. Появился спутниковый снимок, из которого следует, что 29 октября россияне действительно забрали из временно оккупированного Бердянска все свои более 20 вертолетов Ка-52 и Ми-8, стоявших в аэропорту. Но здесь полные выводы делать еще рано:

или это россияне так испугались ATACMS, поэтому реально начали оттягивать армейскую авиацию;

или это просто будет ротационная замена из-за уничтожения и повреждения этого вертолетного полка.

Что касается левобережья Херсона, то там ситуацию можно назвать специфически жанровой. Фоновые данные говорят, что на этом участке группировка войск армии России могла насчитывать до 60 – 70 тысяч штыков, даже если там значительная часть – это береговые войска Черноморского флота с импровизированным вооружением на базе МТ-ЛБ.

Для количественного превосходства над такой группировкой с нашей стороны набрать сил и средств – задача сложности критического уровня. Нет, ни Генштаб, ни ОК "Юг" в своих официальных сводках отнюдь не отрицали, что на левобережной части Херсонщины все-таки происходит что-то масштабное. Это можно было увидеть в сухих, но очень вместительных формулировках о "маневр силами и средствами" или "ОСУВ "Одесса" ведет огненное поражение и контрбатарейную борьбу".

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Первенство в информировании о ходе событий на Левобережье должны иметь именно наши военные, как непосредственные исполнители этой истории, уже по своему усмотрению соблюдая или нарушая принцип OPSEC (информационная безопасность операций). Почему же об этом первыми принялись говорить разные непричастные персонажи, которым там выдалась вообще "высадка в Нормандии" разве что историческая наука сможет понять.