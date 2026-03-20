Россия не побеждает, а лишь теряет до 35 тысяч солдат в месяц, –Зеленский
- Зеленский заявил, что Россия теряет до 35 тысяч солдат в месяц на фронте.
- Он подчеркнул, что утверждение о победе России является враждебной пропагандой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет серьезные проблемы на фронте и теряет очень много военных. Он добавил, что оккупанты планировали захватить весь Донбасс, однако у них ничего не получилось.
По словам президента, все утверждения о якобы победе России являются враждебной пропагандой и ложью. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос блогера Максима Клименко в Британии.
Что Зеленский рассказал о ситуации в Украине и на фронте?
Президент отметил, что Россия постоянно публикует и распространяет дезинформацию о войне в Украине. По его словам, оккупанты ежемесячно теряют от 30 до 35 тысяч военных.
Кроме этого, Россия не достигла успехов на фронте. Президент заявил, что попытки врага захватить Донбасс и Киев провалились.
Россияне постоянно пытаются прорвать наши оборонительные линии, но у них ничего не получается. Из-за этого, оккупанты создают хаос, запуская ракеты и дроны по гражданской и энергетической инфраструктуре,
– сказал Зеленский.
Глава государства рассказал о военной помощи от Украины и отметил, что страна способна уничтожать по 500 иранских БпЛА ежедневно.
Он также прокомментировал теплые отношения с различными лидерами стран и отметил, что худшие отношения сейчас с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
На вопрос о будущем Украины, Зеленский коротко сказал, что верит в независимость и единство нации, а также о возвращении молодежи из заграницы после окончания войны.
Что еще известно о заявлениях Зеленского?
Владимир Зеленский отметил, что четкая дата вступления Украины в ЕС сделает невозможным блокирование этого процесса со стороны России.
Украина получила сигналы о возможном возобновлении переговоров, но Россия может подойти к ним с усиленной позицией из-за задержки санкций ЕС и смягчения ограничений США. Зеленский отметил, что ситуация в Иране может также повлиять на диалог.
Президент Украины рассказал о попытках контактировать с Ираном относительно остановки поставок дронов России, но Тегеран проигнорировал запрос Киева.