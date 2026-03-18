Об этом президент Украины сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Владимир Зеленский 18 марта прибыл с визитом в Мадрид в рамках европейского турне.

"Украина пыталась контактировать с Ираном по остановке поставок дронов в Россию еще с начала полномасштабного вторжения", – отметил украинский лидер.

Однако Тегеран несмотря на это продолжил обучать российских военных и поставлять беспилотники в Россию. Также Иран передавал россиянам, как отметил президент, артиллерийские снаряды, ракеты и тому подобное.

К слову. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что страна получает помощь, в том числе и военную, от России и Китая, которых считает стратегическими партнерами в конфликте с США и Израилем. Однако Арагчи не уточнил, в чем заключается военная поддержка.

"После этого иранская сторона сказала, что поставок больше не будет. Но они пошли дальше – передали лицензии, помогли построить два крупных завода по производству дронов. Сейчас Россия вышла на уровень, когда может применять 350 – 500 дронов за одну ночь", – подчеркнул Зеленский.

Именно из-за помощи Ирана Россия наносила разрушительные удары по украинской энергетике, что привело к отключениям света и тепла в сильные морозы.

Поэтому по словам Владимира Зеленского, в Украине нет никакого положительного отношения к Ирану именно из-за его действий.

Когда же началась эскалация на Ближнем Востоке Украина помогла странам Персидского залива защитить гражданских от ударов Ирана, передав экспертизу Украины по защите он "Шахедов".

