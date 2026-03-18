Про це президент України повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Володимир Зеленський 18 березня прибув з візитом до Мадриду у межах європейського турне.

"Україна намагалась контактувати з Іраном щодо зупинки постачання дронів до Росії ще з початку повномасштабного вторгнення", – зазначив український лідер.

Однак Тегеран попри це продовжив навчати російських військових та постачати безпілотники до Росії. Також Іран передавав росіянам, як зазначив президент, артилерійські снаряди, ракети тощо.

До слова. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що країна отримує допомогу, зокрема й військову, від Росії та Китаю, яких вважає стратегічними партнерами у конфлікті зі США та Ізраїлем. Проте Арагчі не уточнив, у чому полягає військова підтримка.

"Після цього іранська сторона сказала, що постачань більше не буде. Але вони пішли далі – передали ліцензії, допомогли побудувати два великих заводи з виробництва дронів. Зараз Росія вийшла на рівень, коли може застосовувати 350 – 500 дронів за одну ніч", – наголосив Зеленський.

Саме через допомогу Ірану Росія завдавала руйнівних ударів по українській енергетиці, що призвело до відключень світла та тепла під час сильних морозів.

Тому за словами Володимира Зеленського, в України немає жодного позитивного ставлення до Ірану саме через його дії.

Коли ж розпочалась ескалація на Близькому Сході Україна допомогла країнам Перської Затоки захисти цивільних від ударів Ірану, передавши експертизу України щодо захисту він "Шахедів".

