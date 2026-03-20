По словам президента, все утверждения о якобы победе России являются враждебной пропагандой и ложью. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос блогера Максима Клименко в Британии.

Что Зеленский рассказал о ситуации в Украине и на фронте?

Президент отметил, что Россия постоянно публикует и распространяет дезинформацию о войне в Украине. По его словам, оккупанты ежемесячно теряют от 30 до 35 тысяч военных.

Кроме этого, Россия не достигла успехов на фронте. Президент заявил, что попытки врага захватить Донбасс и Киев провалились.

Россияне постоянно пытаются прорвать наши оборонительные линии, но у них ничего не получается. Из-за этого, оккупанты создают хаос, запуская ракеты и дроны по гражданской и энергетической инфраструктуре,

– сказал Зеленский.

Глава государства рассказал о военной помощи от Украины и отметил, что страна способна уничтожать по 500 иранских БпЛА ежедневно.

Он также прокомментировал теплые отношения с различными лидерами стран и отметил, что худшие отношения сейчас с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На вопрос о будущем Украины, Зеленский коротко сказал, что верит в независимость и единство нации, а также о возвращении молодежи из заграницы после окончания войны.

Что еще известно о заявлениях Зеленского?