Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал 24 Каналу, что не стоит сравнивать ситуации, которая была в Бахмуте с той, что сейчас разворачивается в Авдеевке. Несмотря на схожесть тактик, которые используют россияне, оборона этих двух городов имеет принципиальные отличия.

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За Бахмут воевали вагнеровцы, а за Авдеевку – "Шторм Z"

Существует сходство тактики, которую избрал противник в Авдеевке, с той, что он использовал в Бахмуте.

Однако то, что происходит в Авдеевке, это Бахмут "на минималках",

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне пытаются повторить тот план, которым руководствовались в Бахмуте, наверняка считая его "успешным". Однако можно ли считать "успехом" то, что они взяли за 10 месяцев боев один районный центр, положив за него по меньшей мере 40 тысяч только убитыми, а вместе с ранеными – все 100 тысяч.

Впрочем, если предположить, что операция в Бахмуте была для россиян "успешной", и они хотят повторить ее в Авдеевке, то пока у них нет тех ресурсов, которые были тогда.

В то время за Бахмут воевали очень профессиональные наемники из ЧВК "Вагнера" и 50 тысяч зэков, которых выделили ей в распоряжение. А также были обычные российские строевые части, которые снабжали вагнеровцев всем, кроме пехотных штурмов.

Сейчас возле Авдеевки и в помине нет такого количества личного состава. Сходство с Бахмутом только в том, что оккупанты снова используют для штурмов зэков. Однако отряды "Шторм Z", набранные из заключенных, по численности совершенно не сравнимы с десятками тысяч, которые были выделены тогда Пригожину.

"Авдеевку сейчас штурмуют подразделения "Шторм Z" и обычные строевые части", – отметил Дикий.

Военный эксперт объяснил тактику россиян в Авдеевке: смотрите видео

Какие перспективы россиян в Авдеевке

Фраза "Фортеця Бахмут" стала символом героизма защитников этого города, их стойкости и морали.

Наши ребята были "крепостью", а не город. Бахмут вообще не был приспособлен к продолжительной обороне. Это был обычный город без какой-либо фортификации,

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

В то же время Авдеевка в этом смысле совсем другой город. Авдеевская промзона и коксохим (Авдеевский коксохимический завод – 24 Канал) – это скорее аналог заводов "Азовсталь" и "Ильича" в Мариуполе. Это мощная промзона с большим количеством построек из бетона.

Кстати говоря. Еще с 2014 года в Авдеевке создана военная фортификация, добавленная в базовую промзону. В 2014 году ВСУ остановили россиян именно по Авдеевской промзоне, и на протяжении всего АТО линия фронта на том участке вообще не двигалась. С начала полномасштабного вторжения это был единственный участок старой линии разграничения, не оказавшийся в российском тылу.

Наши военные, которые защищают Авдеевку, отнюдь не хуже, чем были в Бахмуте. Однако еще есть фортификация, в которой можно держаться долгое время и ее очень трудно разрушить даже авиабомбами.

"Поэтому перспективы россиян в Авдеевке очень сомнительны. Почему они выбрали этот город для того, чтобы продемонстрировать свою способность куда-то наступать, это одна из загадок Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Будь я на их месте, Авдеевка была бы последним населенным пунктом, на который я решил наступать", – предположил Евгений Дикий.

Ситуация в Авдеевке: коротко