Россия замедляет наступление возле Авдеевки, – NYT

Россия заставила украинских военных покинуть свои позиции в Авдеевке и отойти на укрепленные рубежи. В то же время для агрессора это не принесло успеха.

После того, как Россия три недели назад захватила Авдеевку, Украина и союзники опасались, что она сможет получить стратегическое преимущество и продолжить наступление. Однако российские нападения остановились вокруг трех соседних сел.

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Украинская оборона выстояла

Причиной того, что ситуация разворачивается именно так, военные эксперты называют несколько факторов. В частности, саму местность, где трудно развить наступление, низкий моральный дух и истощение россиян и то, что Украина привлекла больше средств для обороны этого района.

В то же время инициатива на поле боя до сих пор принадлежит России. Однако сейчас боевые действия, похоже, вернулись к боям вперед и назад, которые были характерны для полномасштабной войны в 2023 году.

Захват Авдеевки не привел к краху украинских линий, возможности для россиян выйти на открытую территорию или даже достичь больших успехов,

– сказал Тибо Фуйе, заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США.

За последние 10 дней Москва захватила лишь чуть больше мили, согласно открытым картам. Ее бойцы попали в бои в селах Бердичи, Орловка и Тоненькое и вокруг них.

Российские войска пытаются продвигаться, но их уничтожают на открытой территории. Украина отправила для обороны Авдеевки одних из своих лучших военных.

47-я бригада, которую в прошлом году обучили и оснастили США, обороняет Бердичи. Украинская армия "привлекает все возможное оружие" для борьбы под Авдеевкой, заявил председатель общественной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Украинские силы тоже понесли потери

В издании отмечают, что по словах военных экспертов, Украина продолжает обороняться на этих позициях, чтобы подготовить укрепления дальше. После того как россияне таки захватили Авдеевку, нужно время, чтобы снова вернуть оборонительные линии на место.

Россия потеряла много военных во время штурмов Авдеевки. Британская военная разведка заявила, что среднесуточное количество убитых и раненых российских военных в феврале, когда Москва направляла большое количество сил для борьбы за Авдеевку, достигла 983 человек, что является "самым высоким показателем с начала войны".

Украинские силы получили выгоду от рельефа местности. В то время как российские войска атакуют Бердичи, Орловку и Тоненькое через открытые поля с небольшим прикрытием, украинские подразделения удерживают высоту в селах, что облегчает нацеливание на приближающихся российских солдат.

Если российские войска в конце концов захватят эти три села, непонятно, какими будут их следующие действия, учитывая, что местность холмистая и усеяна ручьями и водоемами, что затрудняет дальнейшее продвижение.

Господин Кузан сказал, что российская армия сейчас атакует несколько мест вдоль линии фронта протяженностью более 600 миль, чтобы проверить оборону Украины. Если им удастся пробиться, то будут привлечены дополнительные резервы.

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