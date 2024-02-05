Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на этом направлении оккупанты применяют значительное количество танков и другой бронетехники. Соответственно у них существенно возросли потери.

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Все решит дальнейший ход боевых действий

Как отметил Мусиенко, одна из задач обороны Авдеевки – уничтожение наступательного потенциала врага. Наши защитники прекрасно с этим справляются.

Конечно, держаться в таких условиях чрезвычайно сложно. Очевидно, что сейчас командование рассматривает несколько сценариев.

Может рассматриваться сценарий отхода на более подготовленные рубежи. Это будет решать наше командование. Наш контингент очень долго держится при таких условиях. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все будут решать сами боевые действия,

– сказал Мусиенко.

Конечно, вполне возможно, что оборона Авдеевки продолжится. Туда могут отправить подготовленные резервы, чтобы еще больше истощить врага. Сейчас главная задача там – истощить наступательный потенциал оккупантов.

Ситуация на фронте: коротко