Об этом 24 Каналу рассказала волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная, добавив, что районы обстреливают по несколько раз в день. Ландшафт города может меняться в течение часа или еще быстрее.

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Люди до сих пор не хотят выезжать из Авдеевки

В городе очень опасно. По Авдеевке постоянно прилетают 500-килограммовые авиационные бомбы. Даже несмотря на это, там до сих пор остаются гражданские. Они более охотно, чем раньше, соглашаются на эвакуацию, но все же есть жители, которые до сих пор убеждают, что будут оставаться в Авдеевке до конца.

Я уже очень давно работаю в Авдеевке. Еще раньше можно было увидеть людей, которые сидели на лавочках, расчищали улицы, работали у себя на огородах – сейчас всего этого нет. Людей мы ищем, они сидят только в подвалах, но надо понимать, что безопасных домов и подвалов почти не осталось,

– рассказала Яна Статная.

Враг очень коварный, он уничтожает абсолютно все КАБами. Российские дроны непрерывно висят над городом и ждут, чтобы кто-то зажег буржуйку, куда-то вышел – это для оккупантов становится "опасным местом" и они его сразу атакуют, начинают стрелять.

То, что делает Россия с Авдеевкой и ее населением – это просто геноцид, терроризм, это самое большое зло, которое только может быть. Такого я еще не видела,

– подчеркнула волонтер.

Она добавила, что в Авдеевку ездят для того, чтобы помочь гражданскому населению, а также нашим военным. При этом надо учитывать очень много моментов, потому что дорога простреливается, по ней также бьют КАБами и дронами.

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Весь мир уже говорит о том, что идет война технологий, война дронов. Поэтому надо особенно вкладывать деньги в средства РЭБ, потому что это то, что сейчас очень актуально для ВСУ. Они должны быть обеспечены хотя бы такими средствами.

Нам надо быть на шаг впереди врага, поэтому дроны, РЭБы – это средства, которые не стоят на месте, они меняются. Когда мне кто-то говорит, что нет РЭБа, то в это просто невозможно поверить. Ими должны быть обеспечены все экипажи, потому что дорога в Авдеевку очень опасна,

– подчеркнула Яна Статная

Автомобили также важны. Этот запрос всегда актуален, потому что есть много случаев попаданий FPV-дронов в машины. БО БФ "Ангелы Донбасса" уже давно работает в Авдеевке, фонд пытается закрывать все потребности. Но с 10 октября 2023, когда началось активное наступление России, масштабные штурмы со всех направлений, то запросы увеличились.

"Есть специальная банка, которая всегда активна, ее можно пополнить. Она для нужд различных подразделений, которые находятся в Авдеевке и в окрестностях города. Такие вещи, как дроны различных типов, машины, тактическая медицина, средства РЭБ – все это нужно и мы можно это оперативно закупить и передать", – отметила волонтер.

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