Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на цьому напрямку окупанти застосовують значну кількість танків та іншої бронетехніки. Відповідно у них суттєво зросли втрати.

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Все вирішить подальший хід бойових дій

Як наголосив Мусієнко, одне із завдань оборони Авдіївки – знищення наступального потенціалу ворога. Наші захисники чудово з цим справляються.

Звісно, триматися в таких умовах надзвичайно складно. Очевидно, що зараз командування розглядає кілька сценаріїв.

Може розглядатися сценарій відходу на більш підготовлені рубежі. Це вирішуватиме наше командування. Наш контингент дуже довго тримається за таких умов. Але глянемо, як буде розвиватися ситуація. Все вирішуватимуть самі бойові дії,

– сказав Мусієнко.

Звісно, цілком можливо, що оборона Авдіївки продовжиться. Туди можуть відправити підготовлені резерви, аби ще більше виснажити ворога. Зараз головне завдання там – виснажити наступальний потенціал окупантів.

Ситуація на фронті: коротко