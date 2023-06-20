Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш. По его словам, ребенка разыскивают уже около трех месяцев.

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"Официально есть один ребенок – это 12-летний мальчик. К сожалению, уже около трех месяцев мы не можем его найти. Последние полтора месяца уже и его родители из виду пропали", – поделился Барабаш.

В Авдеевке до сих пор остается 12-летний мальчик: смотрите видео

Семья тщательно скрывается от украинской власти. Теперь она даже не получает гуманитарной помощи.

Какие существуют версии

Возможно, семья мальчика выехала куда-то в более безопасное место. Была информация, что они находятся у родственников в Селидово Донецкой области. Но она не подтвердилась.

К тому же власти дважды в неделю проверяют, не зарегистрировались ли они где-нибудь как ВПЛ. К сожалению, этого не произошло.

Поскольку телефон матери постоянно выключен, они могут до сих пор оставаться в городе. Но неизвестно, где и на какие средства они живут. Скорее всего, они находятся в старой части города, близкой к фронту. До ближайшей позиции около 300 метров, поэтому там очень часто прилетает.

В центральной части города все проверили вдоль и поперек, но мальчика там нет. Может, они уже погибли всей семьей где-то в старой части города,

– предположил Барабаш.

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