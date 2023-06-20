Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, дитину розшукують уже близько трьох місяців.
До теми Примусова евакуація дітей із зони бойових дій: навіщо це потрібно та яких заходів ще можна вжити
"Офіційно є одна дитина – це 12-річний хлопчик. На жаль, уже близько трьох місяців ми не можемо його знайти. Останні півтора місяця вже і його батьки з поля зору зникли", – поділився Барабаш.
В Авдіївці досі лишається 12-річний хлопчик: дивіться відео
Сім'я ретельно переховується від української влади. Тепер вона навіть не отримує гуманітарну допомогу.
Які існують версії
Можливо, сім'я хлопчика виїхала кудись у безпечніше місце. Була інформація, що вони перебувають у родичів у Селидовому Донецької області. Але вона не підтвердилась.
До того ж влада двічі на тиждень перевіряє, чи не зареєструвались вони десь як ВПО. На жаль, наразі цього не сталось.
Оскільки телефон матері постійно вимкнений, вони можуть досі залишатися в місті. Але невідомо, де і яким коштом вони живуть. Найімовірніше, вони перебувають у старій частині міста, яка близька до фронту. До найближчої позиції метрів з 300, тому там дуже часто прилітає.
У центральній частині міста все перевірили вздовж і впоперек, але хлопчика там немає. Може, вони вже загинули всією родиною десь у старій частині міста,
– припустив Барабаш.
Дітей потрібно евакуювати: основне
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук наголосила, що якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава.
- Так, 1 червня в сімох населених пунктах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей. Евакуйованим дітям нададуть безоплатний прихисток, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.
- За даними Офісу генпрокурора, унаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло близько 490 дітей. Ще понад 1027 отримали поранення.