В ISW считают, что в Бахмуте приближается кульминация: какие факторы это подтверждают

Русское наступление на Бахмут пришло к своей кульминации и, вероятно, скоро завершится. Оккупанты истощат свои ресурсы и не смогут продолжать атаку.

Поэтому захватчикам придется принять оборонную позицию или взять оперативную паузу. Так считают эксперты Института изучения войны.

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Что указывает на то, что россияне могут бросить попытки захватить Бахмут.

Первым фактором, который это подтверждает, в ISW приводят поездки украинских чиновников на передовую. В частности, 27-28 декабря глава разведки Кирилл Буданов посещал Бахмут.

Речь идет о том, что руководитель ГУР МО Украины был на расстоянии не менее 600 метров от ранее зафиксированной российской передовой линии войск.

Визит Буданова подтверждает предварительные сообщения в украинских социальных сетях о том, что украинские силы 21 декабря провели тактическую контратаку, отразившую российские войска из окрестностей Бахмута,

– объясняют эксперты.

Вторым фактором, указывающим на истощение россиян, является то, что их войска в районе Бахмута больше не действуют в виде ротно-батальонных тактических групп. Воюют лишь небольшими отрядами из 10-15 человек.

Кроме того, скорость продвижения и интенсивность атак оккупантов серьезно уменьшилась. В частности на фоне ограничений в личном составе и боеприпасах.

Это третий решающий фактор. Вероятно, такой ход событий не позволит россиянам поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшей перспективе.

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