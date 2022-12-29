В ISW считают, что в Бахмуте приближается кульминация: какие факторы это подтверждают
Источник:ISW
Русское наступление на Бахмут пришло к своей кульминации и, вероятно, скоро завершится. Оккупанты истощат свои ресурсы и не смогут продолжать атаку.
Поэтому захватчикам придется принять оборонную позицию или взять оперативную паузу. Так считают эксперты Института изучения войны.
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Что указывает на то, что россияне могут бросить попытки захватить Бахмут.
Первым фактором, который это подтверждает, в ISW приводят поездки украинских чиновников на передовую. В частности, 27-28 декабря глава разведки Кирилл Буданов посещал Бахмут.
Речь идет о том, что руководитель ГУР МО Украины был на расстоянии не менее 600 метров от ранее зафиксированной российской передовой линии войск.
Визит Буданова подтверждает предварительные сообщения в украинских социальных сетях о том, что украинские силы 21 декабря провели тактическую контратаку, отразившую российские войска из окрестностей Бахмута,
– объясняют эксперты.
Вторым фактором, указывающим на истощение россиян, является то, что их войска в районе Бахмута больше не действуют в виде ротно-батальонных тактических групп. Воюют лишь небольшими отрядами из 10-15 человек.
Кроме того, скорость продвижения и интенсивность атак оккупантов серьезно уменьшилась. В частности на фоне ограничений в личном составе и боеприпасах.
Это третий решающий фактор. Вероятно, такой ход событий не позволит россиянам поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшей перспективе.
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Что происходит в Бахмуте: важные новости
- Оккупанты пытаются улучшить свое положение в войне до конца 2022 года. Для этого они хотят выйти на административные границы Донецкая область.
- Поэтому оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что россияне сменили тактику на Бахмутском направлении. Они наступают не большими батальонами, а маленькими тактическими группами.
- Кроме того, бросают как "пушечное мясо" российских заключенных, чтобы истощить украинские силы. Однако военный эксперт Михаил Притула отметил, что это не принесет противнику желаемого результата и никакого успеха на фронте. А наоборот – только пополнит статистику их потерь.