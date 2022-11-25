Трудные бои в Бахмуте: эксперт объяснил, могут ли ВСУ отойти и почему этот город важен оккупантам

Оккупанты уже несколько месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут на Донетчине, там продолжаются адские бои. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно обороняют территорию и не дают российским войскам продвинуться вперед. Почему Россия так сильно стремится взять Бахмут и могут ли наши бойцы покинуть город – читайте в статье.

Могут ли ВСУ отойти из Бахмута

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Эксперт пояснил, что об уходе украинских военных речь пока не идет.

К теме Оккупантам не дают прорвать оборону, – в ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута и Сватового

По его словам, сейчас на Бахмуте и вообще в Донецкой области наблюдаются очень суровые и тяжелые бои.

У нас уже были примеры у Новотошкивской и Попасной, когда противник просто превратил землю перед собой в "мифический ландшафт", где просто физически нет возможности обороняться,

– объяснил Грабский.

Эксперт отметил, что нельзя утверждать, что ВСУ будут стоять в Бахмуте до конца.

"Мы будем обороняться насколько это будет возможно и целесообразно, но противник, несмотря на все допустимые правила, пытается прорваться на этом направлении, так что гарантию того, что Бахмут может устоять, я бы не давал", – ответил он.

Грабский убежден, что масштабные потери оккупантов не означает, что Россия откажется от этой идеи. "Поэтому мы молимся о наших ребятах, там очень сложные бои, и будем надеяться, что мы устоим", – добавил он.

Грабский рассказал о ситуации возле Бахмута: видео 24 канала



Если ВСУ отступит, что это даст России

По его мнению, уход ВСУ в Бахмуте будет серьезным ударом для нас, ведь именно в этом городе сходятся дороги на Славянск и Константиновку.

Почему противник так упорно пытается взять Бахмут? Потому что он считает, что с захватом этого города он получит возможность выхода на оперативное пространство по направлению на Славянск и Константиновку,

– объяснил Грабский.

К слову, в Кремле продолжают гнать на верную смерть свое население . Больше всего потерь враг терпит под Бахмутом. Именно этот город Путин отдал приказ захватить еще в начале осени, но до сих пор врагу это не удается. Украинские военные мужественно отбивают атаки.