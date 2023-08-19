Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, кто теперь воюет против защитников в Бахмуте.

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"Россияне забрали 1 и 2 армейских корпуса из Бахмута. Туда зашли три полка каких-то территориальных войск – это они, видимо, пытаются скопировать нашу тероборону", – отметил Сазонов.

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Кроме того, к югу от Бахмута работают мотострелковые и десантные войска врага. Есть много так называемых рот "Шторм-Z".

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"Все направления для них приоритетны. Там, где они дрогнут, мы пойдем вперед, поэтому им нужно держать [оборону] везде. Но резервов не хватает", – объяснил Сазонов.

Чтобы набрать новые силы, в России продолжается скрытая мобилизация. Забирают также людей на оккупированных территориях.

Однако завербовать мало – нужно еще экипировать и научить, а этого страна-агрессор гарантировать не может. Поэтому качество новых войск остается сомнительным.

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