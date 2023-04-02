Пригожин создал целую армию, которая по численности равна венгерской или словацкой – ВСУ

На Бахмутском направлении продолжают сражаться наемники Пригожина. Вагнеровцы интенсивно обстреливают город, вооружившись артиллерией и авиацией российской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки ВСУ. По его словам, боевой состав ППК "Вагнера" теперь не может восстанавливаться с такой скоростью, как это было раньше.

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Вагнеровцы несут потери

Бахмут остается главным центром сосредоточения ударов вражеских войск. За 1 апреля россияне 232 раза обстреляли город из артиллерии. Украинские военные уничтожили 121 оккупанта, 139 – получили ранения.

Несмотря на то, что аналитики из Института изучения войны сообщили, что за 1 апреля российские войска не добились никаких подтвержденных успехов, а темпы их наступления снизились, ситуация в Бахмуте и окрестностях остается сложной.

Аналитики, как правило, работая с большими базами данных, делают несколько футурологический прогноз. В течение прошедших недель бывало так, что интенсивность атак была и больше, однако враг пока не оставляет попыток взять Бахмут,

– отметил Сергей Череватый.

Под мощным огнем украинской обороны, враг несет значительные потери, что, безусловно, отражается на его боевом и моральном состоянии. Представитель Восточной группировки ВСУ добавил, что это не может не повлиять и на количество личного состава, ведь теперь такой безлимитной возможности пополняться заключенными в ЧВК "Вагнера" нет.

Спикер Восточной группировки ВСУ о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Армия Пригожина

На Бахмутском направлении сейчас находятся воздушно-десантные и мотострелковые подразделения вместе с вагнеровцами.

"Они не могут действовать без поддержки артиллерии и авиации оккупанта, хотя Пригожин многое делал в информационной сфере, чтобы доказать свою самодостаточность. Показывал, что он создал едва ли не собственные вооруженные силы", – рассказал Череватый.

Впрочем, он добавил, что если учитывать количество вагнеровцев, то можно сказать, что у Евгения Пригожина сейчас действительно полноценная армия, которая по количеству военных равна Венгрии или Словакии.

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