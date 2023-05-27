Ротация россиян в Бахмуте может дать ВСУ инициативу начать новый этап операций, – ISW

Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают отступать из Бахмута. Российским регулярным войскам будет сложно заменить их на позициях в городе.

Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны. Ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники продолжают сдавать позиции в Бахмуте российскому Минобороны и отступать.

Читайте также Оставил "Бибера" и "Долика": как Пригожин "постигался" из российской армии

Темпы наступления россиян снизились

Украинские источники утверждают, что в Бахмуте по-прежнему присутствуют войска "Вагнера", но темпы наступательных действий россиян вокруг города продолжают снижаться.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что в окрестностях Бахмута на смену подразделениям "Вагнера" пришли регулярные российские подразделения. Вероятно, речь идет о районах на флангах вокруг Бахмута.

Возможность новых операций ВСУ

ВСУ проводят локализованные контратаки на флангах города. Аналитики убеждены, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, представит украинским силам в этом районе инициативу для начала новой фазы операций вокруг города, если они этого захотят.

Украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Василовки (11 километров от Бахмута) и Клещиевки (7 километров). В частности, украинские контратаки в районе Орехово-Василовки заставили подразделения ЧВК "Ветеран" отступить на расстояние до километра от позиций, ранее занимавшихся в этом районе.