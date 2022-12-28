"Там нет места, не политого кровью": Зеленский показал жуткие фото из Бахмута

Бахмутское направление считается одним из самых горячих на фронте. ВСУ ежедневно продолжают мужественно оборонять город.

Еще в прошлом году в городе жило 70 тысяч человек, а сейчас остались единицы гражданских. Глава государства говорит, что в Бахмуте нет места, которое не было бы полито кровью.

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Как город живет во время войны

Зеленский добавил, что оставшиеся в Бахмуте люди чаще слышат обстрелы, чем тишину.

Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Но Бахмут стоит. Наши силы обороны стоят. Украинский Донбасс стоит,

– заверил глава государства.

Бахмут во время войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского

На фотографиях видно, что россияне стирают Бахмут с лица земли. Всюду – массовые разрушения и горящие дома. Город буквально горит от последствий попаданий. Также на фото военные, которые дежурят в окопах, полных воды.

Боль, страдания и разруха – вот какие последствия несет "русский мир" на украинские земли.

Что происходит в Бахмуте

Оккупанты несколько изменили тактику на Бахмутском направлении. Они уже не действуют в составе ротных или батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы до 20 человек и рассредоточенно идут по полю боя. Впрочем, военный эксперт Михаил Притула убежден, что смена тактики не принесет оккупантам никакого успеха на фронте.

В Минобороны показали видео дороги в Бахмут. На записи видны следы взрывов и черное небо. Кадры доказывают, что ситуация там – самая горячая.

Оккупанты сосредоточили у Бахмута все свои силы пытаясь прорвать нашу оборону. Они терпят там безумные потери, но все равно продолжают наступать.

Бахмут в Донецкой области остается главным направлением удара врага. Оккупанты сосредоточили там все свои силы, пытаясь прорвать нашу оборону. Ежедневно они несут бешеные потери на Бахмутском направлении, но все равно продолжают наступать.