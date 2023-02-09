Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. На Бахмутском направлении наблюдается увеличение личного состава врага.

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В Бахмуте россияне волна за волной пытаются атаковать.

В район Бахмута нагнали столько войск, некоторые сравнивают, что скоро в атаку они будут ходить шеренгами, ведь растянуться цепью физически не смогут,

– сообщил Жданов.

Ситуация на Восточном направлении

По словам военного эксперта, к югу от Бахмута продвижение противника не зафиксировано. В городе идут жестокие бои, поэтому сейчас сложно сказать, как сместилась линия боевого столкновения.

Частичный успех враг имеет на Авдеевском и Новопавловском направлении, в частности к северу от Опытного, сообщил Жданов. Россияне полностью заняли Водяное.

В Марьинке украинские десантники уничтожили один из самых современных российских танков Т-90 "Прорыв". Жданов подчеркнул, что в этом населенном пункте атаки россиян несколько снизились по сравнению с ноябрем.

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Ситуация на восточном фронте: что известно