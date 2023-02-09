Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. На Бахмутському напрямку спостерігається збільшення особового складу ворога.

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В Бахмуті росіяни хвиля за хвилею намагаються атакувати.

В район Бахмута нагнали стільки війська, дехто порівнює, що скоро в атаку вони ходитимуть шеренгами, адже розтягнутися ланцюгом фізично не зможуть,

– повідомив Жданов.

Ситуація на Східному напрямку

За словами військового експерта, на південь від Бахмута просування противника не зафіксовані. В місті йдуть жорстокі бої, тому зараз важко сказати, як змістилася лінія бойового зіткнення.

Частковий успіх ворог має на Авдіївському та Новопавлівському напрямку, зокрема на північ від Опитного, повідомив Жданов. Росіяни повністю зайняли Водяне.

В Мар'їнці українські десантники знищили один з найсучасніших російських танків Т-90 "Прорив". Жданов підкреслив, що в цьому населеному пункті атаки росіян дещо знизилися, порівняно з листопадом.

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