Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, россияне хотят оцепить Бахмут, а для этого им нужно перерезать пути логистического снабжения.

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Опасная ситуация в районе Бахмута

Игорь Романенко отметил, что захватив Соледарь, Россия ведет активные бои южнее Бахмута, чтобы сделать "клещи". Также россияне постараются перерезать поставки всего необходимого для ВСУ, но Украина уже подтягивает резервы.

По словам военного эксперта, подобным образом россияне пытаются действовать и в районе Угледара.

Такого рода попытки действий они пытаются провести в районе Угледара и Авдеевки и расширить на север. Эти действия начинаются с Купянска и ниже Сватового и Кременной. На Лиманском направлении хотят сделать продвижение вперед и теперь уже не только из района Бахмута, но и из Угледара,

– сказал Романенко.

Генерал-лейтенант отметил, что украинские силы обороны усиливаются и проводят контрдействия, отвечающие потребностям ситуации. Он также уверен, что военное руководство сможет своими действиями остановить врага и собрать силы, чтобы пойти в наступление.

Какая ситуация в Северске

По словам военного эксперта, ситуация в городе Северск, что севернее Бахмута не менее угрожающей.

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"Ситуация непростая. Противник использует свои резервы и пополнения, которые формировались за счет частично мобилизованных с первой волны 300 тысяч. Продолжается набор и подготовка следующей очереди численностью 150-200 тысяч человек", - сказал Романенко.

Военный эксперт убежден, что российская армия пополнила свою численность мобилизованными и, к примеру, в районе Кременной количество оккупантов уже составляет около 30 тысяч, а еще неделю назад они вели оборонительные действия. Теперь же их количество позволяет вести контрнаступательные действия.

"В связи с такой ситуацией нам нужно останавливать противника, обескровливать и заставлять переходить к обороне, при наличии резервов с нашей стороны", – подытожил Игорь Романенко.

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