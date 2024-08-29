Прощупывает почву: на чьей стороне на самом деле находится Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что никогда не даст приказа нападать на другие страны. Ему сейчас важно удержаться и выжить.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что новое заявление Лукашенко о войне является сигналом и для России, и для Украины. Но не стоит думать, что он собирается перейти на сторону нашего государства. Ему важно выжить и как можно дольше просуществовать.

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Режим Лукашенко держится благодаря России

Как отметил Желиховский, режим Лукашенко на протяжении многих лет держался благодаря России. Вероятно, он осознает, что режим Путина вечно не будет существовать. И теперь ищет варианты.

Не исключаю, что Лукашенко пробует еще раз маневрировать и прощупать почву, как реагируют на эти его месседжи. Понятно, что, когда упадет режим Путина, режима Лукашенко не будет существовать. Ведь он существует благодаря России, – сказал Желиховский.

Будущее Лукашенко сейчас трудно спрогнозировать. Конечно, оно у него может быть легче, чем у Путина. Ведь белорусский диктатор не имеет ордера на арест. Поэтому тот еще надеется где-то найти себе убежище, когда режим Путина упадет.

Несмотря на это, не стоит забывать, что Лукашенко до сих пор помогает Путину. Буквально недавно Беларусь стянула некоторые подразделения у границы с Украиной под видом учений. Тогда МИД Украины призвали Беларусь не делать "трагических ошибок" под давлением России.

Обратите внимание! Недавно Лукашенко заявил, что никогда не отдаст приказ напасть на кого-то и воевать за пределами своей страны.