Продвинулись на десятки километров и взяли пленных: РДК рассказал детали рейда на Белгородщину

Один из командиров РДК рассказал подробности нового рейда на Белгородскую область. Он отметил, что бои партизан с российскими войсками возобновились.

Начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал в интервью российскому телеграм-каналу, что подразделение продвинулось "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взяло пленных.

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Что происходит в Белгородской области

"Фортуна" сообщил, что в четверг 14 марта возобновились бои партизан с российскими войсками. В районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки продолжается бой, применяются бронетехника и РСЗО.

Также во время интервью боец РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию. "Мы имеем большое количество различных сценариев разной степени готовности", – отметил он, что говорится о различных направлениях.

Боец рассказал, что эта операция готовилась несколько месяцев. В боях участвуют отряды, которые вернулись с авдеевского фронта. Он отметил, что планирование и реализацию операций на территории России осуществляют исключительно РДК, Легион "Свобода России" или Сибирский батальон. ВСУ осуществляют поддержку, в частности логистическую, только на территории Украины. В частности предоставляют БК и подвозят топливо.

По словам Александра, "поразить объекты в Белгороде можно с помощью БпЛА, хотя используются и другие средства".

На вопрос о том, является ли РДК "тик-ток армией", как ее называют российские пропагандисты, Александр сказал, что "сложно было бы сделать насколько эффективны тик-ток войска", отметив, что у него были сослуживцы, тела которых он лично выносил с поля боя на фронте в Украине.

Он также заявил, что у РДК нет потерь в Белгородской области, а "со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике", но о конкретных цифрах можно будет говорить позже, поскольку операция еще продолжается.

Добровольцы взяли в плен российских военных: их передали Украине

Александр рассказал, что бойцам удалось взять в плен оккупантов. По его словам, их передали украинской стороне для пополнения обменного фонда.

Пленные (россияне) есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне,

– сказал "Фортуна".

Между тем в сети появилось видео, как путинские войска сдаются в плен в Белгородской области в селе Сподарюшино, поднимая белый флаг.

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