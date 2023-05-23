Говорить о последствиях этих инцидентов рано, со временем будет понятно, насколько глубоко укоренятся эти процессы в России и сколько местных поддержат положительные изменения в своей стране. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
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Ягун отметил, что сейчас сложно определить перспективность нарастания подобных бунтов в России. Ведь в стране-агрессорке не проводятся реальные опросы, поэтому сделать выводы об общем настроении местного населения крайне трудно. Однако комплексные действия россиян могут реально повлиять на ситуацию в стране.
Если повстанцы смогут убедить население России, что они не враги, а наоборот – несут добро, если они привлекут свои финансовые возможности, а их может быть гораздо больше, чем надеется путинский режим, потому что очень много бизнесменов не удовлетворено происходящим, особенно последних полтора года,
– прокомментировал генерал-майор СБУ в запасе.
Все последствия покажет время
По словам Ягуна, решающими в этом инциденте будут первые 2 – 3 дня. Общество в России фактически отсутствует и мало понимает, кто на чьей стороне, потому убедить его будет очень сложно.
Еще сто лет назад на территории России было гораздо легче развернуть определенные освободительные движения, были владельцы, нуждавшиеся в покое, которые хотели работать на своей земле. Им тогда было безразлично, царящий режим, главное – чтобы он их не задевал. Тогда надежды были на большевиков, но они не оправдались.
Те, кто хотел перемен – сейчас уехал из России, а насколько оставшиеся люди готовы к бунту – покажет время.
Я им желаю только добра. Чем больше проблем у России внутри, тем меньше проблем у Украины снаружи,
– резюмировал Ягун.
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