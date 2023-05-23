Украинцы не будут мешать россиянам заниматься самопоеданием. Об этом 24 Каналу рассказал Кирилл Сазонов – военнослужащий ВСУ.

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Чем особенный легион

Кирилл Сазонов объяснил, что к последним событиям довольно скептически относился к самому легиону и его бойцам.

Ребята, которые рядом с ними сражались, говорят, что они мощные. Даже в нем есть реально работающие россияне,

– подчеркнул он.

Такие действия внутри россиян играют на руку украинцам.

"Пусть работают, достигают результатов, кошмарят, пусть подают пример тем, кто недоволен Путиным!" – убежден он.

К тому же, их деятельность – яркий пример того, что любые действия, направленные против России, приближают победу Украины.

По его словам, все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений между главным диктатором Владимиром Путиными и его шутами Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Евгением Пригожиным.

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Крах России уже близко

Кирилл Сазонов подчеркнул, что надеяться только на россиян не стоит, потому что освобождать свои территории и бороться за свободу украинцам придется самостоятельно.

К тому же единство русского народа против Украины и Запада с каждым днем только слабеет.

Именно такие действия российского легиона и других партизан, протестующих показывают, что нет монолита,

– объяснил он.

Важно понимать, что Россия все равно будет представлять угрозу Украине, странам Балтии и даже Азии, потому что она – большая проблема для всего мира. Впрочем, не стоит терять надежды на то, что скоро страна-агрессорка может распастись на несколько государств, которые, вероятно, в будущем станут адекватными.

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