Украинцы не будут мешать россиянам заниматься самопоеданием. Об этом 24 Каналу рассказал Кирилл Сазонов – военнослужащий ВСУ.
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Чем особенный легион
Кирилл Сазонов объяснил, что к последним событиям довольно скептически относился к самому легиону и его бойцам.
Ребята, которые рядом с ними сражались, говорят, что они мощные. Даже в нем есть реально работающие россияне,
– подчеркнул он.
Такие действия внутри россиян играют на руку украинцам.
"Пусть работают, достигают результатов, кошмарят, пусть подают пример тем, кто недоволен Путиным!" – убежден он.
К тому же, их деятельность – яркий пример того, что любые действия, направленные против России, приближают победу Украины.
По его словам, все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений между главным диктатором Владимиром Путиными и его шутами Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Евгением Пригожиным.
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Крах России уже близко
Кирилл Сазонов подчеркнул, что надеяться только на россиян не стоит, потому что освобождать свои территории и бороться за свободу украинцам придется самостоятельно.
К тому же единство русского народа против Украины и Запада с каждым днем только слабеет.
Именно такие действия российского легиона и других партизан, протестующих показывают, что нет монолита,
– объяснил он.
Важно понимать, что Россия все равно будет представлять угрозу Украине, странам Балтии и даже Азии, потому что она – большая проблема для всего мира. Впрочем, не стоит терять надежды на то, что скоро страна-агрессорка может распастись на несколько государств, которые, вероятно, в будущем станут адекватными.
В Белгородской области неспокойно: главные новости
- Утром 22 мая бойцы Российского добровольческого корпуса опубликовали тревожное видео. На записи видно, как они стоят возле табличек населенных пунктов Безлюдовка на Белгородщине, а также Любимовка и Чуровичи, что в Брянщине.
- Затем в РДК сообщили, что была полностью освобождена деревня Козинка Белгородской области. На картах видно, как незначительная часть Белгородской области стала серой.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область
- Впрочем, ситуация становится все более напряженной. В частности, в ход пошли танки и вертолеты.