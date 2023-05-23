Українці не будуть заважати росіянам займатися самопоїданням. Про це 24 Каналу розповів Кирило Сазонов – військовослужбовець ЗСУ.

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Чим особливий легіон

Кирило Сазонов пояснив, що до останніх подій доволі скептично ставився до самого легіону та його бійців.

Хлопці, які поруч із ними воювали, кажуть, що вони потужні. Навіть у ньому є росіяни, які реально працюють,

– наголосив він.

Такі дії всередині росіян грають на руку українцям.

"Нехай працюють, досягають результатів, кошмарять, нехай подають приклад тим, хто незадоволений Путіним!" – переконаний він.

До того ж їхня діяльність – яскравий приклад того, що будь-які дії, спрямовані проти Росії, наближують перемогу України.

За його словами, наразі все працює на розкол Росії, послаблення її режиму та посилення непорозумінь між головним диктатором Владіміром Путіними та його блазнями Сєргєєм Шойгу, Валєрієм Гєрасімовим і Євгєнієм Пригожиним.

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Крах Росії вже близько

Кирило Сазонов наголосив, що сподіватися лише на росіян не варто, бо звільняти свої території та виборювати свободу українцям доведеться самотужки.

До того ж єдність російського народу проти України та Заходу з кожним днем тільки слабшає.

Саме такі дії російського легіону й інших партизанів, протестувальників показують, що немає моноліту,

– пояснив він.

Важливо розуміти, що Росія все одно буде нести загрозу для України, країн Балтії та навіть для Азії, бо вона – велика проблема для усього світу. Втім, не варто втрачати надій на те, що скоро країна-агресорка може розпастися на декілька держав, які, ймовірно, у майбутньому стануть адекватними.

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