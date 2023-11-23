Могут наказать за историю поиска в YouTube: как россияне издеваются над украинцами в Бердянске

На оккупированных врагом территориях люди живут под постоянным давлением со стороны россиян. В частности, в Бердянске местные жители испытывают ущемление в своих правах и свободах.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на оккупированных территориях мощно работают репрессивные органы. Их жертвами становятся не только взрослые, но даже дети.

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Отправляют "на подвал"

Как известно, в России ужасная ситуация с правами человека, однако россияне имеют хотя бы минимальную правовую защиту. А на оккупированных территориях люди вообще бесправны.

Жилье, любая недвижимость и частное имущество – все это могут отобрать оккупационные власти у местных жителей. Любой человек, несмотря на его отношение к оккупантам, может быть отправлен "на подвал" – то есть в застенки.

Человек может пострадать без каких-либо серьезных причин, в частности, если в его смартфоне проверят историю поиска в YouTube или на какие каналы он подписан в телеграмме.

Можно за 10 секунд сделать из человека "пособника" Украины, и он отправится на сутки, а может и на несколько месяцев в застенки, где оккупанты с ним будут обращаться очень плохо,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Люди на оккупированных территориях не живут, а выживают. Их спасение в том, что они молчат о том, что поддерживают Украину. Это может их обезопасить.

Как в оккупированном Бердянске ущемляются права местных жителей: смотрите видео

Создали репрессивные органы даже для детей

Давление оказывается не только на взрослых, под психологический прессинг подпадают даже подростки и дети. Так, в школах Бердянска учащихся допускают к урокам только после обыска.

Также оккупанты фиксируют, как дети общаются между собой, о чем говорят в семьях. С детьми могут общаться без родителей или педагогов. Так можно выяснить у ребенка, как родители относятся к Украине, о чем говорят дома. Если ребенок сообщит о чем-то, что не понравится оккупантам, то это может иметь последствия и для его родителей, для него самого.

На оккупированных территориях созданы репрессивные органы – комиссии, суды, позволяющие угрожать родителям изъять из семьи ребенка, которого они считают неблагонадежным.

"В частности применяются незаконные заключения в отношении несовершеннолетних. Иногда их освобождение продают, а иногда держат несколько дней и отпускают. Для оккупантов у украинцев нет возраста и пола – они боятся всех", – подчеркнул Виктор Дудукалов.

Что происходит в Бердянске: коротко

В городе 22 и 21 ноября были слышны взрывы районе порта. Однако оккупанты заявили о якобы работе их ПВО. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне накопили в порту "большое количество боеприпасов и вооружения".

Раньше в Бердянском районе тоже было неспокойно. 11 ноября в поселке Преслав прогремели мощные взрывы. Именно здесь оккупанты сосредоточили военную технику и личный состав.

Также взрывы звучали в Бердянске 4, 5 и 6 ноября. Россияне, как обычно, объяснили их происхождение "работой ПВО".

Россияне активно продвигают на оккупированных территориях свою пропаганду. В частности, влияют на сознание молодежи. Организовывают молодежные, волонтерские движения, но они создаются искусственно и молодежь ими не интересуется. Также пропаганда насаждается в учебные заведения. А для взрослых устраиваются бессмысленные "праздники" вроде "дня таксиста" или "дня рождения холодильника".