Вместе с бойцами 24 ОМБр имени короля Даниила, которая была передислоцирована для обороны Часового Яра в городе побывали журналисты. Также военные рассказали, что будет, если россиянами удастся захватить город.

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Ситуация в Часовом Яру

Военные рассказали, что передвижение по Часовому Яру напоминает лотерею, ведь враг обстреливает город хаотично и непредсказуемо. Они отмечают, что из-за этого передвигаться нужно незаметно – маскировка может уберечь жизнь.

Противник пытается сковать нашу логистику, в первую очередь дистанционным минированием. На этих минах, к сожалению, подрывается много наших бойцов, и они получают тяжелые ампутации. Россияне выбирают себе цель – позицию или блиндаж, и просто целый день ее разбирают. До тех пор, пока людям на этих позициях не будет где спрятаться и они все не станут "триста" (раненые – 24 Канал) или "двести" (погибшие – 24 Канал),

– рассказывает военный "Салют".

Оккупанты используют артиллерию, минометы, БПЛА, беспилотники, сбрасывающие бомбы, и термобарические бомбы. Эти бомбы специально разработаны для поражения закрытых помещений – россияне используют их для разрушения инфраструктуры, в частности жилых домов.

"Противник несет огромные потери, поскольку он идет не зная куда: мол, стой на этой позиции и все. Мы их уничтожаем, но нам не хватает пехоты. Соотношение живой силы здесь даже больше, чем 1 к 10, их количество просто нереально: у России людей как песка в пустыне. Их потери для нас не ощутимы", – говорит боец "Бодя".

Военный отметил, что в случае, если начнутся какие-то активные действия в направлении Новодмитровки, Николаевки и Константиновки – если оккупанты захватят Часов Яр, то будут продвигаться на этом направлении и накапливать резервы.