Разом із бійцями 24 ОМБр імені короля Данила, яка була передислокована для оборони Часового Яра у місті побували журналісти. Також військові розповіли, що буде, якщо росіянами вдасться захопити місто.

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Ситуація у Часовому Яру

Військові розповіли, що пересування Часовим Яром нагадує лотерею, адже ворог обстрілює місто хаотично та непередбачувано. Вони зазначають, що через це пересуватися потрібно непомітно – маскування може вберегти життя.

Противник намагається скувати нашу логістику, в першу чергу дистанційним мінуванням. На цих мінах, на жаль, підривається багато наших бійців, і вони отримують важкі ампутації. Росіяни обирають собі ціль – позицію або бліндаж, і просто цілий день її розбирають. До тих пір, поки людям на цих позиціях не буде де сховатись і вони всі не стануть "триста" (поранені – 24 Канал) або "двісті" (загиблі – 24 Канал),

– розповідає військовий "Салют".

Окупанти використовують артилерію, міномети, БПЛА, безпілотники, що скидають бомби, і термобаричні бомби. Ці бомби спеціально розроблені для ураження закритих приміщень – росіяни використовують їх для руйнування інфраструктури, зокрема житлових будинків.

"Противник зазнає величезних втрат, оскільки він йде не знаючи куди: мовляв, стій на цій позиції і все. Ми їх знищуємо, але нам бракує піхоти. Співвідношення живої сили тут навіть більше, ніж 1 до 10, їхня кількість просто нереальна: у Росії людей як піску в пустелі. Їхні втрати для нас не відчутні", – каже боєць "Бодя".

Військовий зазначив, що у разі, якщо почнуться якісь активні дії у напрямку Новодмитрівки, Миколаївки та Костянтинівки – якщо окупанти захоплять Часів Яр, то будуть просуватись на цьому напрямку та накопичувати резерви.