Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему россияне именно сейчас сделали заявление относительно Часового Яра. Ранее сообщалось, что оккупанты у Часового Яра пытаются давить в сторону Константиновки, однако украинские продолжают удерживать Часов Яр и окружающие поселки, несмотря на сосредоточение там давно компетентных подразделений россиян.

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Как влияет на украинцев информационная война врага?

Тимочко отметил, что оккупанты на фоне ситуации в Покровске, к которому приковано внимание и где они пытаются создавать впечатление прорыва, хотят распространить это внимание на другие направления. В частности, на Часов Яр.

Сейчас, если будет много опровержений этой информации, россияне, по его словам, будут подчеркивать, что, мол, они же заходили в Покровск и так же они имели огневые контакты в Часовом Яру, что Украина якобы "скрывает".

Враг, к сожалению, имеет достаточно рычагов влияния в медиапространстве для того, чтобы доносить нужную ему информацию. Поэтому в такой ситуации тратится время военных и официальных органов власти Украины на то, чтобы отражать вражескую информационную кампанию и опровергать вбросы, которые имеют целью посеять уныние в украинском обществе,

– подчеркнул он.

В то же время мы должны понимать, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины, что в любом фронтовом или прифронтовом городе есть оборона города, а есть район его обороны.

"Это – разные вещи. Очень часто, когда противник заявляет, что зашел в какую-то часть города и за нее идут бои, он не уточняет, что это временная ситуация. Она глобально не влияет ни на одно решение, а наоборот в этой ситуации враг подставляет под удар свои войска", – отметил Тимочко.

Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на карте



Например, противник зашел на какую-то часть украинской территории, об этом локально появляется информация и у нас происходит обсуждение этого. После этого украинские силы окружают и уничтожают врага, возвращая контроль за предварительно утраченной территорией. Однако об этом, как заметил он, уже никто не говорит.

Создается ложное впечатление, что мы только теряем. Поэтому нужен постоянный мониторинг со всех сторон,

– сказал Иван Тимочко

Для Украины остается вызовом и проблемой, подчеркнул он, то, что мы, к сожалению, уступаем противнику в скорости подачи информации. Поэтому нужно прилагать максимальные усилия, чтобы работать если не на опережение, то хотя бы быть всегда готовыми опровергать вражеские вбросы, ведь ведем гибридную войну.

Отметим, что заявление российского минобороны о якобы "захвате" Часового Яра прокомментировал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он опроверг информацию врага, отметив, что "россияне просто снова врут". Это нужно врагу, чтобы эта информация разошлась "хотя бы в виде опровержений".