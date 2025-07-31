Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко пояснив у розмові з 24 Каналом, чому росіяни саме зараз зробили заяву щодо Часового Яру. Раніше повідомлялось, що окупанти біля Часового Яру намагаються тиснути у бік Костянтинівки, однак українські продовжують утримувати Часів Яр та навколишні селища, попри зосередження там давно компетентних підрозділів росіян.

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Як впливає на українців інформаційна війна ворога?

Тимочко наголосив, що окупанти на тлі ситуації в Покровську, до якого прикута увага і де вони намагаються створювати враження прориву, хочуть поширити цю увагу на інші напрямки. Зокрема, на Часів Яр.

Зараз, якщо буде багато спростувань цієї інформації, росіяни, за його словами, наголошуватимуть, що, мовляв, вони ж заходили в Покровськ і так само вони мали вогневі контакти у Часовому Ярі, що Україна нібито "приховує".

Ворог, на жаль, має достатньо важелів впливу в медіапросторі для того, щоб доносити потрібну йому інформацію. Тому в такій ситуації витрачається час військових та офіційних органів влади України на те, щоб відбивати ворожу інформаційну кампанію і спростовувати вкиди, які мають на меті посіяти зневіру в українському суспільстві,

– підкреслив він.

Водночас маємо розуміти, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ України, що у будь-якому фронтовому чи прифронтовому місті є оборона міста, а є район його оборони.

"Це – різні речі. Дуже часто, коли противник заявляє, що зайшов в якусь частину міста і за неї тривають бої, він не уточнює, що це тимчасова ситуація. Вона глобально не впливає на жодне рішення, а навпаки у цій ситуації ворог підставляє під удар свої війська", – зазначив Тимочко.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться на карті



Наприклад, противник зайшов на якусь частину української території, про це локально з'являється інформація і у нас відбувається обговорення цього. Після цього українські сили оточують та знищують ворога, повертаючи контроль за попередньо втраченою територією. Однак про це, як зауважив він, вже ніхто не говорить.

Створюється хибне враження, що ми тільки втрачаємо. Тому потрібний постійний моніторинг з усіх сторін,

– сказав Іван Тимочко

Для України залишається викликом і проблемою, підкреслив він, те, що ми, на жаль, поступаємося противнику у швидкості подання інформації. Тому потрібно докладати максимальних зусиль, щоб працювати якщо не на випередження, то хоча б бути завжди готовими спростовувати ворожі вкиди, адже ведемо гібридну війну.

Зазначимо, що заяву російського міноборони про нібито "захоплення" Часового Яру прокоментував речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він спростував інформацію ворога, зазначивши, що "росіяни просто знов брешуть". Це потрібно ворогу, щоб ця інформація розійшлась "хоча б у вигляді спростувань".