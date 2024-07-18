Вражеские обстрелы, пожары и жара: в 24 ОМБр рассказали о тяжелой ситуации в Часовом Яре

Ситуация в городе Часов Яр Донецкой области остается тяжелой. В последнее время утро там начинается с густой полосы дыма.

Об этом рассказал спикер пресс-службы 24 ОМБр имени короля Даниила Иван Петричак в эфире телеканала "Эспрессо", информирует 24 Канал.

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Ситуация в Часовом Яре остается тяжелой

По словам Петричака, ситуация в зоне ответственности формирования за последнюю неделю критически не изменилась.

Враг пытается давить со всех сторон и продвигаться вперед. Силы обороны сдерживают фронт. Россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру, сравнивая с землей Часов Яр авиабомбами, артиллерией, пытаясь штурмовать город группами и пехотой. Ситуация остается тяжелой,

– отметил спикер.

Он рассказал, что в городе трудно дышать и тушить пожары.

"Жара высушивает траву, леса, деревья. Хаотичные обстрелы россиян поджигают траву и выжигают поля. Дышать трудно, жара влияет на ощущения, но больше всего донимают пожары, которые очень трудно тушить под обстрелами", – рассказал Иван Петричак.