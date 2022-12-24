Россия готовится к новому ракетному удару: увеличила количество кораблей в Черном море
Источник:Владислав Назаров
Российская армия вывела в Черное море еще один носитель крылатых ракет "Калибр" – сейчас в море их четыре. Вероятно, страна-террорист готовится к новому массированному ракетному удару.
Сколько "Калибров" нацелено на Украину
Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров оценил присутствие врага в море.
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В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя,
– сообщил Назаров.
Следовательно, суммарное снаряжение "Калибрами" может достигать 24.
Полковник предположил, что враг готовится к нанесению новых ракетных ударов, поэтому призвал украинцев быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Предварительно пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк тоже замечала, что увеличение корабельной группировки врага, включающей ракетоносители, может свидетельствовать преступных намерениях оккупантов.
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