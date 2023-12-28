Враг внезапно вывел ракетоносители: ВСУ указали на повышенный риск обстрела с Черного моря

Россия нагнетает ситуацию в Черном море. Пока риск ракетных обстрелов из акватории значительно возрос.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия вывела в акваторию на боевое дежурство сразу 3 ракетоносителя.

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Какая сейчас ситуация в Черном море

По словам Натальи Гуменюк, враг нагнетает ситуацию в Черном море. Ведь долгое время россияне не выводили ракетоносители в акваторию, а 28 декабря вывели аж три: две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров".

Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно. Потому что действительно долгое время ракетоносители не находились на боевом дежурстве. Сегодня мы зафиксировали вывод сразу трех,

– сказала Гуменюк.

Какие объекты больше всего интересуют оккупантов

Гуменюк подчеркнула, что снаряжение трех ракетоносителей, которые враг вывел в Черное море, вместе может достигать 16 "Калибров".

Это очень мощный сигнал о повышении ракетной опасности в этом направлении. И "Калибры", напомню, это высокоточное оружие, которое очень часто враг направляет на конкретные объекты, которые выбирает своей целью,

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты давно выискивали вариации по поводу поражения энергетической, критической и промышленной инфраструктуры, которая важна для украинской экономики.

Также для врага важна украинская припортовая инфраструктура.