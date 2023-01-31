В Донецке – вспышка особо опасных инфекций среди оккупантов: какая причина

Российские оккупанты продолжают умирать в Украине не только в результате искусных действий бойцов Сил обороны. Их также подкашивают особо опасные инфекции.

Об этом рассказали в сводке Генштаба ВСУ 31 января. Захватчики болеют в Донецке.

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Среди оккупантов значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что во временно оккупированном Россией Донецке значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Страдают от этого военнослужащие российских оккупационных войск и наемники ЧВК "Вагнера".

Причина – довольно проста. Вспышка заболеваемости может быть связана с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений захватчиков.

Оккупанты наступают, несмотря на большие потери