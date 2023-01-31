В Донецке – вспышка особо опасных инфекций среди оккупантов: какая причина
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают умирать в Украине не только в результате искусных действий бойцов Сил обороны. Их также подкашивают особо опасные инфекции.
Об этом рассказали в сводке Генштаба ВСУ 31 января. Захватчики болеют в Донецке.
Интересно Большие потери россиян на Востоке и напрасное наступление на 2 направлениях: главное от Генштаба
Среди оккупантов значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что во временно оккупированном Россией Донецке значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Страдают от этого военнослужащие российских оккупационных войск и наемники ЧВК "Вагнера".
Причина – довольно проста. Вспышка заболеваемости может быть связана с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений захватчиков.
Оккупанты наступают, несмотря на большие потери
- Несмотря на безумные потери, которые ежедневно понесут россияне, они продолжают атаковать позиции украинских подразделений и идти в наступление. В утренней сводке Генштаба ВСУ заметили, что враг не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- В то же время среди личного состава противника наблюдается уныние. Они не уверены в решениях, принимаемых военно-политическим руководством России. Кроме того, интенсивность боевых действий изнурило оккупантов.
- По состоянию на 31 января потери России составляют 127,5 тысячи бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов.
- Также за сутки у врага стало меньше на 9 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, 4 БпЛА оперативно-тактического уровня.