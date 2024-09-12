Россияне обстреляли машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области, есть погибшие

Российские военные нанесли удар по Константиновской громаде, в частности по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным убитых.

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Последствия вражеского обстрела Донецкой области

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что враг обстрелял село Веролюбовка из артиллерии. Погибли 3 человека, еще 2 получили ранения.

Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль,

– написал он.



Сожженная машина Красного креста / фото Донецкой ОГА

Кроме того, под ударом снова оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.

Президент сообщил, что сейчас медики оказывают помощь раненым в Веролюбовке.

К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким. В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше,

– написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен реагировать жестко и принципиально. Странам и международным организациям нельзя оставаться равнодушным, поскольку "только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира".