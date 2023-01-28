Угледар – важный плацдарм: полковник ВСУ о стратегическом значении обороны города

Продвижение ВСУ в районе Угледара поможет ВСУ осуществлять контрнаступательные действия в Донецкой области и деоккупировать территории. Впрочем, россияне тоже затачивают зубы на это направление.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Угледар – ключевая точка.

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Стратегическое значение Угледара для ВСУ

Роман Свитан объяснил, что, во-первых, из Угледара можно идти и в сторону Волновахи, если будет поставлена задача выходить на Мариуполь.

"Это оптимальный вариант продвижения вдоль дороги из Донецка в Мариуполь", – подчеркнул он.

По его мнению, события могут разворачиваться и по второму сценарию.

"Если будет принято решение выходить не на Мариуполь, а на Новоазовск, это тоже очень хороший и уже готовый плацдарм для выполнения этой задачи", – рассказал он.

В таком случае ВСУ будут продвигаться на Еленовку, потом чуть севернее Новоазовска через Тельманово.

Для выполнения двух действий наших войск именно Угледар является одной из важнейших точек. Поэтому россияне и пытаются ею нивелировать,

– подчеркнул он.

К тому же оккупанты тоже имеют свои планы по Угледару.

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Чем важен Угледар для врага

Полковник ВСУ отметил, что Угледар – это плацдарм для выполнения дальнейшего продвижения украинского войска во время прорыва на Азовском побережье в районе Мариуполя.

"Из-под Угледара можно выйти в сторону Волновахи, перерезать железнодорожное сообщение и дальше около 100 километров до Мариуполя", – сосредоточил внимание он.

По его мнению, об этом знают и россияне.

Поэтому для них Угледар – плацдарм, который важно отрезать,

– добавил он.

Свитан рассказал, что за Угледаром сосредоточены два населенных пункта, прикрывающие тыл ВСУ и важный логистический хаб.

Что с Бахмутом

Полковник ВСУ отметил, что сейчас дело даже не в самом Бахмуте, а в определенных периодах обороны в районе Донбасса.

Сейчас, пока россияне в районе Донбасса имеют преимущество в артиллерии, боеприпасах и живой силе, нам оптимально удерживать там режим обороны,

– объяснил он.

По словам Свитана, украинские военные вышли из Соледара, потому что его было не выгодно удерживать между гражданскими зданиями, а промзону россияне "перемололи в пыль". По такой же схеме будут действовать ВСУ и в Бахмуте.

"Промзона Бахмута держится, поэтому его можно содержать именно в промзоне и в районе разбитых многоэтажек", – отметил он.

К тому же подыгрывает украинским защитникам река Бахмутка, позволяющая продолжать держать оборону.

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