Угледар – важный плацдарм: полковник ВСУ о стратегическом значении обороны города
Продвижение ВСУ в районе Угледара поможет ВСУ осуществлять контрнаступательные действия в Донецкой области и деоккупировать территории. Впрочем, россияне тоже затачивают зубы на это направление.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Угледар – ключевая точка.
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Стратегическое значение Угледара для ВСУ
Роман Свитан объяснил, что, во-первых, из Угледара можно идти и в сторону Волновахи, если будет поставлена задача выходить на Мариуполь.
"Это оптимальный вариант продвижения вдоль дороги из Донецка в Мариуполь", – подчеркнул он.
По его мнению, события могут разворачиваться и по второму сценарию.
"Если будет принято решение выходить не на Мариуполь, а на Новоазовск, это тоже очень хороший и уже готовый плацдарм для выполнения этой задачи", – рассказал он.
В таком случае ВСУ будут продвигаться на Еленовку, потом чуть севернее Новоазовска через Тельманово.
Для выполнения двух действий наших войск именно Угледар является одной из важнейших точек. Поэтому россияне и пытаются ею нивелировать,
– подчеркнул он.
К тому же оккупанты тоже имеют свои планы по Угледару.
Роман Свитан рассказал, почему важно удержать Угледар: смотрите видео
Чем важен Угледар для врага
Полковник ВСУ отметил, что Угледар – это плацдарм для выполнения дальнейшего продвижения украинского войска во время прорыва на Азовском побережье в районе Мариуполя.
"Из-под Угледара можно выйти в сторону Волновахи, перерезать железнодорожное сообщение и дальше около 100 километров до Мариуполя", – сосредоточил внимание он.
По его мнению, об этом знают и россияне.
Поэтому для них Угледар – плацдарм, который важно отрезать,
– добавил он.
Свитан рассказал, что за Угледаром сосредоточены два населенных пункта, прикрывающие тыл ВСУ и важный логистический хаб.
Что с Бахмутом
Полковник ВСУ отметил, что сейчас дело даже не в самом Бахмуте, а в определенных периодах обороны в районе Донбасса.
Сейчас, пока россияне в районе Донбасса имеют преимущество в артиллерии, боеприпасах и живой силе, нам оптимально удерживать там режим обороны,
– объяснил он.
По словам Свитана, украинские военные вышли из Соледара, потому что его было не выгодно удерживать между гражданскими зданиями, а промзону россияне "перемололи в пыль". По такой же схеме будут действовать ВСУ и в Бахмуте.
"Промзона Бахмута держится, поэтому его можно содержать именно в промзоне и в районе разбитых многоэтажек", – отметил он.
К тому же подыгрывает украинским защитникам река Бахмутка, позволяющая продолжать держать оборону.
Что известно о ситуации под Угледаром
- За Угледар уже несколько дней ведутся ожесточенные бои. Российские военные выжигают город артиллерией. В Минобороны Украины 25 января сообщили, что россияне усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.
- Сообщалось, что Россия бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. В Генштабе ВСУ информировали, что ситуация в Угледаре контролируется и ВСУ сдерживают российское наступление.
- Следует отметить, что российские пропагандисты поспешили заявить об успехах у Угледара. Однако в разведке Британии опровергли заявления кафиров об успехах у Угледара.