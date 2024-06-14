Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что ВСУ скоро перейдут из обороны в наступление. У врага не осталось достаточно времени для воплощения решений в реальность.

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Ситуация в Харьковской области

По словам Свитана, враг попал в капкан ресурсов. У них была задача создать определенную ситуацию, начать боевые действия для того, чтобы напрячь ситуацию для ВСУ и, а также для переброски на это направление украинских резервов на Харьковское направление.

Север Харьковской области: смотрите на карте

С одной стороны, оккупанты это сделали, они заставили Украину перебросить части резервов, которые должны были защищать Украину на Востоке. Таким образом они уменьшили плотность украинских войск.

Однако не рассчитали усилий. Мы осуществили на Харьковском направлении в полностью мегаэшалонную оборону, а сейчас переходим в режим контрнаступательных операций. А россияне не успели подготовиться к этому режиму, то есть попали в этот ресурсный капкан,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Россияне имеют немного времени для переброски резервов, маневрирования, однако его не достаточно, они не успевают. Свитан рассказал, что враг сейчас с наступательных позиций переходит к обороне, начинает проводить фортификационные мероприятия. Оккупанты понимают, что скоро ВСУ начнут их вытеснять.

Сейчас им надо принимать решение: или отходить, или зарываться, или продолжать перебрасывать резервы, которые больше нужны на Востоке,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Что еще известно о ситуации в Харьковской области: коротко