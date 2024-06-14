Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ЗСУ скоро перейдуть з оборони в наступ. У ворога не залишилось достатньо часу для втілення рішень у реальність.

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Ситуація в Харківській області

За словами Світана, ворог попав у капкан ресурсів. У них було завдання створити певну ситуацію, розпочати бойові дії для того, щоб напружити ситуацію для ЗСУ та, а також для перекидання на цей напрямок українських резервів на Харківський напрямок.

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З одного боку, окупанти це зробили, вони змусили Україну перекинути частини резервів, які повинні були захищати Україну на Сході. У такий спосіб вони зменшили густину українських військ.

Однак не розрахували зусиль. Ми здійснили на Харківському напрямку повністю мегаешалонову оборону, а зараз переходимо в режим контрнаступальних операцій. А росіяни не встигли підготуватись до цього режиму, тобто попали в цей ресурсний капкан,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Росіяни мають трохи часу для перекидання резервів, маневрування, однак його не достатньо, вони не встигають. Світан розповів, що ворог зараз з наступальних позицій переходить до оборони, починає проводити фортифікаційні заходи. Окупанти розуміють, що скоро ЗСУ почнуть їх витісняти.

Зараз їм треба приймати рішення: або відходити, або зариватись, або продовжувати перекидати резерви, які більше потрібні на Сході,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

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