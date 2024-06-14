Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ЗСУ скоро перейдуть з оборони в наступ. У ворога не залишилось достатньо часу для втілення рішень у реальність.
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Ситуація в Харківській області
За словами Світана, ворог попав у капкан ресурсів. У них було завдання створити певну ситуацію, розпочати бойові дії для того, щоб напружити ситуацію для ЗСУ та, а також для перекидання на цей напрямок українських резервів на Харківський напрямок.
Північ Харківської області: дивіться на карті
З одного боку, окупанти це зробили, вони змусили Україну перекинути частини резервів, які повинні були захищати Україну на Сході. У такий спосіб вони зменшили густину українських військ.
Однак не розрахували зусиль. Ми здійснили на Харківському напрямку повністю мегаешалонову оборону, а зараз переходимо в режим контрнаступальних операцій. А росіяни не встигли підготуватись до цього режиму, тобто попали в цей ресурсний капкан,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Росіяни мають трохи часу для перекидання резервів, маневрування, однак його не достатньо, вони не встигають. Світан розповів, що ворог зараз з наступальних позицій переходить до оборони, починає проводити фортифікаційні заходи. Окупанти розуміють, що скоро ЗСУ почнуть їх витісняти.
Зараз їм треба приймати рішення: або відходити, або зариватись, або продовжувати перекидати резерви, які більше потрібні на Сході,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Що ще відомо про ситуацію в Харківській області: коротко
- Посадовець НАТО на умовах анонімності заявив, що Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні на Харківському напрямку, що є досить астрономічною цифрою. Мовиться саме про загиблих.
- Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що наразі він бачить уповільнення руху росіян на півночі Харківської області. Також він сказав, що у майбутньому можна буде побачити поступові успіхи української армії, а росіяни не будуть знову наступати на Харківському напрямку.
- Бойові медики в районі Вовчанська стабілізували стан та вивезли з поля бою пораненого бійця за рекордні 15 хвилин. У допомогу їм – канадська броньована машина евакуації Roshel.