Це розуміє і вище військове керівництво України, наголошуючи на важливості деокупації територій, яка передбачає наступальні дії. У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан поділився своїм баченням, як ЗСУ можуть перейти з оборони в наступ.

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Від оборони до наступу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони важливо досягнути переваги над противником, зменшити втрати, але найголовніше – змінити оборонну та наступальну психологію. Це, за його словами, має стати важливим кроком на шляху до перемоги.

Завдання будь-якої армії, яка захищає свої території – це знищення противника. Звільнення територій – це наслідок першого завдання. Потрібно займати оборонні рубежі, які дають можливість малими силами та засобами знищувати максимальну кількість російської армії,

– наголосив Роман Світан.

Вздовж усієї лінії фронту зараз проводять певні заходи, які спрямовані саме на виконання цього завдання.

"Щодо зміни психології – це також важливо. Психологія оборони загрожує тим, що ми все життя будемо оборонятися без певних наступальних операцій. Тому треба переходити від психології оборони до наступу. Наступ має проводитися далекобійними засобами ураження. Головна сила, яка може виконувати ці завдання – авіація", – підкреслив полковник запасу.

Хай там як, ракети – це все ж точковий механізм ураження ворога, якими важко забезпечити масштабні ураження. Тим паче ракети є надзвичайно дорогими. Масштабно діяти може бомбардувальна авіація.

"Бомбардувальники можуть виконати фактично будь-яке бойове завдання, якщо буде завойована перевага у повітрі. Середній бойовий радіус бомбардувальників близько 500 кілометрів. Цього достатньо, аби змінивши психологію оборони на землі на наступальну у повітрі, займатися звільненням територій", – додав Світан.

Звісно, має бути застосований комплексний підхід. Зокрема, сухопутні війська мають утримувати території на землі, займаючи найкращі рубежі. А вже авіація, ракети та безпілотники мають знищувати противника у глибокому тилу.

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