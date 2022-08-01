В Херсоне перед контрнаступлением "чмонь" из Донбасса заменили российские десантники, – активист

В Херсон перебрасывают российских десантников перед контрнаступлением ВСУ. Там стало значительно меньше мобилизованных из Донецка, которых до того было достаточно много в городе.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, "мобиков" из ОРДЛО называли "чмонями" из-за ужасного внешнего вида и плохой экипировки.

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Сейчас в Херсон нагнали оккупантов в хорошей физической форме из россии. Судя по всему, это десантники. Молчанов считает, что оккупанты перебрасывают сюда более элитные подразделения, если не для наступления, то по крайней мере для его демонстрации и усиления обороны.

Херсонцы ждут новых ударов по мостам

Последние дни ВСУ перестали бомбить мосты в Херсонской области. Оккупанты смогли провести аварийный ремонт на мостах возле Каховской ГЭС и Дарьевки и теперь понемногу свозят резервы. Антоновский автомобильный мост сейчас серьезно поврежден – по нему не ездят.

Это несколько расслабило оккупантов и коллаборантов, которые даже догадались провести так называемый "форум" "с россией навсегда". Там засветилось около 200 разных российских приспешников. Там они точно наговорили и насиделись на тюремный срок после победы Украины.

Молчанов отмечает, что сейчас херсонцы ждут новых ударов от ВСУ. Все очень надеются на следующие "хлопки".

У херсонцев настроение зависит от деятельности ВСУ. Сейчас идет определенный спад в плане настроения, ожиданий. Тот оптимизм, который появился из-за успешных обстрелов мостов, сейчас угас. И люди ждут следующих ударов от ВСУ,

– отметил Молчанов.

Владимир Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Добавим, по мнению военного эксперта Дениса Поповича, захватчики концентрируют наступательную группировку в Херсонской области. Туда бросают силы из россии и временно оккупированных территорий Харьковской и Донецкой областей. Следует ожидать снижения боевых действий на вышеупомянутых направлениях и усиления – на Запорожском и Херсонском.