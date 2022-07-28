Сейчас это солидно: Арестович рассказал, сколько живой силы оккупанты перебросили через Днепр

Российские оккупанты перебросили на правый берег Днепра в Херсонской области подразделения ВДВ. После уничтожения Антоновского моста захватчики пользуются понтонными переправами.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, ранее россияне пользовались для перебрасывания техники именно Антоновским мостом.

К теме Уже не фантазируют о ПВО: российские оккупанты признали, что Антоновский мост поврежден

Арестович рассказал, сколько БТГ перебросили оккупанты через Днепр на Херсонщине

Советник главы ОП отметил, что оккупанты идут через Каховскую дамбу, железнодорожный Антоновский мост.

Они там очень любопытно закладывают шпалами рельсы, и по ним едет тяжелая техника. Правда, скорость перебрасывания, как у понтона, очень мала. Не такая, как у работающего моста. Однако кое-что есть,

– заметил Арестович.

По его словам, россияне перебросили понтонные переправы через Ингулец, ведь в Даровке был единственный мост, который выдерживал тяжелую технику.

"Сейчас там небольшие проблемы. Все держится на 3 мостах – железнодорожный, Новокаховский, Даровский. И несколько понтонов. На правый берег они перебросили прилично", – добавил советник главы ОП.

По мнению Арестовича, оккупанты перебросили не менее 5, а по некоторым данным 7, новых батальонных тактических групп.

"В нынешнее время это много, ведь сейчас 3 – 4 – это уже много. Это не так, как месяц назад, когда 12 было незначительным усилением, а 3 – 4 вообще таким не считали. И не так, как в начале конфликта, когда 15 – 20 не считали особым усилением. Это, в принципе, солидно", – объяснил советник руководителя ОП.

Он добавил, что россияне перебросили десантников – подразделения ВДВ. Это несколько усиливает российскую группировку.

"Там сейчас самая большая группировка ВДВ, которую собрали когда-либо в этом конфликте. Наиболее боеспособная и мотивированная часть. Но проблема ВДВ состоит в том, что это легкие пехотные подразделения. На самом деле бороться можно ставить тяжелые механизированные с танками и пушками, а ВДВ, даже усиленное, – это немного не то", – отметил Арестович.

Он подытожил, что в таких действиях захватчиков есть некая логика. Ведь ВДВ считают маневренными подразделениями из-за их легкости, поэтому они в случае чего могут быстро убежать.

Будет интересно – в ОП ответили, чем должна закончиться война: смотрите видео