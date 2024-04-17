Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что КАБы являются очень страшным оружием. Если от дронов камикадзе хотя бы теоретически можно убежать, увидев их, то от обстрела управляемыми авиабомбами никуда не деться.

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Последствия довольно существенные

Обстрелы Херсона и области происходят как во время воздушной тревоги, так и до нее и после. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, это означает, что что-то сумели зафиксировать и успели предупредить, что это летит.

Очень часто россияне атакуют FPV-дронами – дронами-камикадзе. Это также страшное оружие. Из того, что наблюдают жители Херсонщины, дронов враг не жалеет. Беспилотники преследуют даже человека или авто. Поскольку трассы в Херсонской области не загруженные автотранспортом, то россиянам очень просто отслеживать машину или автобус, которые движутся,

– отметила журналистка.

В частности был случай, когда россияне обстреляли автобус с гуманитаркой, гражданские машины.

Последствия от удара дроном тоже довольно существенные. Если он падает, по ее словам, то уничтожает машину. Беспилотник может разрушить дом, придомовую постройку.

"К сожалению, дроны почему-то почти не падают на открытые места, где нет людей. Это было бы оптимально. А лучший вариант был, если бы они вообще не летали", – отметила Евгения Вирлич.

Обратите внимание! В Херсоне удалось предотвратить попытку покушения на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Контрразведка Службы безопасности задержала 55-летнего местного жителя, который работал на военную разведку России. Он под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Также оказалось, что мужчина причастен к попытке покушения на главу Херсонской ОВА.

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