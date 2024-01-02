Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на левом берегу Днепра. Недавно появилась информация о передислокации туда 337 десантно-штурмового полка из Запорожского направления.

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"На левобережье оккупанты действительно вынуждены перебрасывать дополнительные силы – как раз в районе Крынков. Они строят новые фортификационные сооружения в районе Новой Маячки", – отметил Хлань.

Но это не помешает украинским защитникам, которые уже долгое время удерживают позиции на левом берегу Днепра в районе Крынков, Песчановки, Поймы, Антоновского автомобильного моста.

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Информационная тишина до сих пор актуальна

Представители власти призывают соблюдать информационную тишину относительно ситуации на фронте, в частности на левобережье Херсонщины. Чтобы удерживать позиции на этом участке, защитники платят невероятно высокую цену.

И логистические поставки, и просто эвакуация раненых из этих позиций затруднены. А еще и погодные условия – иногда штормы не дают возможности своевременно делать эвакуацию,

– подчеркнул Хлань.

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