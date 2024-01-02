Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на левом берегу Днепра. Недавно появилась информация о передислокации туда 337 десантно-штурмового полка из Запорожского направления.
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"На левобережье оккупанты действительно вынуждены перебрасывать дополнительные силы – как раз в районе Крынков. Они строят новые фортификационные сооружения в районе Новой Маячки", – отметил Хлань.
Но это не помешает украинским защитникам, которые уже долгое время удерживают позиции на левом берегу Днепра в районе Крынков, Песчановки, Поймы, Антоновского автомобильного моста.
Информационная тишина до сих пор актуальна
Представители власти призывают соблюдать информационную тишину относительно ситуации на фронте, в частности на левобережье Херсонщины. Чтобы удерживать позиции на этом участке, защитники платят невероятно высокую цену.
И логистические поставки, и просто эвакуация раненых из этих позиций затруднены. А еще и погодные условия – иногда штормы не дают возможности своевременно делать эвакуацию,
– подчеркнул Хлань.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
- Украинские военные продолжают расширять плацдарм на левом берегу. В то же время они отбивают вражеские штурмы и наносят урон российским оккупационным войскам.
- Аналитики ISW оценили потери российских захватчиков на левобережье Херсонщины. На днях мать одного из враждебных десантников записала видеообращение, в котором рассказала об уничтожении целой роты.
- Враг несколько снизил темпы своих операций на левобережье Херсонщины. Аналитики ISW предположили, что это связано со сбитием нескольких российских самолетов.